П’ятниця 13: легенди і забобони

Ласкаво просимо в самий загадковий день. Що дивно, таким його зробили ми самі, чи все-таки день дійсно несе разом з собою якусь дивну енергетику? З чого взагалі нумерологи саме цей день зодягли в зловісну ауру?

Причин вважати п’ятницю 13 – не самим щасливим днем в році у людей було багато.

На думку дослідників, виною всьому біблія, таємна вечеря, оскільки вона проходила саме в п’ятницю і саме 13 числа. За столом сиділо 13 осіб і останнім був Юда. Особисто я про це ніколи не думала, але забобонні люди вважають за краще в п’ятницю 13-го не скликати в будинок 13 гостей.

Однак, існує й ще одна причина: історія відносить нас у далеке минуле до ордену Тамплієрів. 13 квітня 1307 року всі члени ордена були схоплені, посаджені за ґрати, а потім спалені на вогнищах інквізиції. Це були войовничі ченці, які, згідно з легендами, знали толк навіть в магії, так що проклясти цей день в століттях могли саме вони.

Згідно з ще однією легендою, саме в п’ятницю 13 числа Єва вмовила Адама з’їсти яблуко.

Підтвердити цю версію зараз, звичайно, неможливо. Як втім і іншу подібну історію з біблійними корінням — нібито в п’ятницю 13-го Каїн убив Авеля і після цього день виявився навіки проклятий.

Здавалося б, яке відношення всі ці казки мають до нашої з вами реальності? Тим не менше, цього дня британські хірурги офіційно не роблять операцій, а моряки намагаються ніколи не йти в плавання саме в цей день.

У медицині цей набір прикмет розглядається як ціла фобія і колись психологи і психотерапевти називали його параскаведекатриафобией.

У сучасному суспільстві з розвиненою економікою проблема п’ятниці 13 числа з містичної може перетворитися на цілком відчутну економічну проблему. Люди, в тій чи іншій мірі схильні до «параскаведекатриафобии», намагаються в такі дні максимально скоротити свою активність, що, за деякими оцінками, тільки в економіці США призводить до втрати 800-900 мільйонів доларів на кожен з таких днів[3]. Періодично різними організаціями проводяться статистичні дослідження з метою з’ясувати, чи має містика п’ятниці 13 числа відображення в реальності. За даними голландських учених, статистично такі дні, навпаки, безпечніше.