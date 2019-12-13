Померла відома актриса, дочка метра російського кіно

Вчора, після тривалої і безуспішної боротьби з важким захворюванням, на 61-му році життя померла Катерина Дурова, відома російська актриса і дочка Льва Дурова.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі написала Марія Малкіна, прес-секретар актриси. Вона не стала уточнювати, яке саме захворювання призвело до смерті Катерини, а лише уточнила, що, перш ніж померти, Дурова відчувала сильні болі. Також, за її словами, дата і місце похорону актриси поки що невідомі. Ця інформація буде оприлюднена пізніше, написала Малкіна. Імовірно, Катерина буде похована поруч зі своїм батьком.

Катерина Дурова померла через чотири роки після смерті свого рідного батька, метра російського кінематографа Льва Дурова. До останнього дня свого життя Катерина працювала в Театрі на Малій Бронній. Вона прийшла туди на роботу ще в 1984 році і за час своєї театральної діяльності встигла приміряти на себе величезну кількість образів. Крім цього, Дурова пробувала свої сили в кіно. Так, наприклад, її можна побачити в таких фільмах, як Висоцький. Спасибі, що живий», «Шанувальник», а також «Юріїв день».