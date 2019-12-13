У Колумбії вперше за 30 років виявили рідкісну жабу-арлекіна

Нічна жаба-арлекін (starry night harlequin toad), що перебуває на межі вимирання, була виявлена вперше з 1991 року. Співробітникам колумбійської некомерційної організації Fundación Atelopus і групі корінних жителів аруако вдалося зібрати фотографічні свідоцтва існування жаби в колумбійській Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта — ізольованому гірському масиві на півночі Колумбії.

Жаби-арлекіни, які зустрічалися по всій Центральній і Південній Америці аж до Болівії, практично всі вимерли з-за розповсюдження патогенних грибків і інвазивних видів, руйнування середовища проживання і зміни клімату.

80 з 96 відомих видів жаб-арлекінів вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення або вимерлими. 37 видів не вдається відстежити ще з 2000-х років, незважаючи на численні спроби.

Дослідники, яким вдалося знайти жабу-арлекіна, дякують за допомогу народ аруако. Вони вважають, що це чудовий приклад, який демонструє, як в ході спільної роботи з корінними громадами можна не тільки знайти види, втрачені для науки, але і зрозуміти, як їх представники виживають.

Жаба, ймовірно, отруйна, враховуючи, що всі жаби-арлекіни з яскравими чорно-білими плямами містять токсини в шкірі. Вони живуть уздовж струмків в гірських лісах з низькою вологістю, в одному з найбільш сухих районів Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта.

Незважаючи на те, що вчені не могли виявити жабу-арлекіна протягом цілих 30 років, вона завжди була відома спільноти архуако, яке проживає в Сьєрра-Неваді. Народ архуако вважає цю місцевість священною, а жаб-арлекінів — зберігачами води і символом родючості.

Одна з причин, по якій вчені не могли знайти жабу так довго, полягає в тому, що вони не мали доступу до її середовищі. Однак, коли Fundación Atelopus встановив контакт з спільнотою архуако, останні погодились провести дослідників «в поле», щоб ті могли сфотографувати жабу-арлекіна.

Дослідники сподівалися побачити хоча б одну особину, а виявили цілих 30. Це обнадіює, адже інакше нічна жаба-арлекін вважалася б ще одним видом, назавжди стертим з лиця Землі.

За матеріалами Newsweek

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