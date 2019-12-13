«Свободівця» Кайду відпустили на поруки нардепів

Печерський районний суд Києва відпустив на поруки колишнього народного депутата Олексія Кайду, затриманого у справі про бійку з нардепом Андрієм Богданцом на засіданні аграрного комітету парламенту Верховної Ради. Про це повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в Facebook.

«Олексій Кайда — особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)», — написав Тягнибок.

Нагадаємо, 12 грудня правоохоронці близько 05:00 прийшли за місцем проживання «свободівців» Олега Куцина та Олексія Кайди та затримали за бійку з нардепом Андрієм Богданцом.

Як повідомлялося, 11 грудня після засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань, членами партії ВО «Свобода», і діючим нардепом від фракції «Слуги народу» Андрієм Богданцом сталася бійка. Пізніше народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки знаходиться в лікарні з підозрою на струс мозку.

Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу за фактом нападу на народного депутата від «Слуги народу» Андрія Богданця на засіданні аграрного комітету парламенту.