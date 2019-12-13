В Україні лікарі стимулюють пологи, щоб не працювати у вихідні — міністр Дубілет

Медики в українських пологових будинках часто стимулюють пологи в будні дні, щоб не працювати у вихідні. Таку заяву зробив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Він пояснив, що до такого висновку прийшов на основі пояснень експертів і самих молодих батьків.

Міністра збентежила статистика пологів у різні дні тижня, свідчить про те, що після 1990 року відсоток народжених дітей в будній день різко зріс.

«Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж в неділю!» — сказав Дубілет.

За його словами, експерти пояснили ці цифри тим, що лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні, а піки народжуваності у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин.

«Чому ця статистика лякає? Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров’я», — написав Дубілет. При цьому він припустив, що медичні рішення в пологових будинках приймають не завжди в інтересах дитини, а часто виходячи з інших міркувань.

Фото: facebook.com