Дивом вижив борсук пообідав нападникам — відео

В Азії та Африці живе дивовижний представник родини куницевих — лисий борсук, відомий багатьом як медоїд (лат. Mellivora capensis). Його невинне назва не повинна вводити в оману: хоч він і любить мед, але в цілому рослинна їжа становить невелику частину його раціону. Це безстрашний і агресивний хижак, нападник не тільки на птахів, гризунів або плазунів, але і на більш великих тварин, таких як лисиця або антилопа. У разі загрози об’єктом атаки медоеда може стати навіть буйвол, що значно перевершує його по величині.

Природних ворогів у медоеда майже немає: кремезна тварина вміло відбиває атаки своїми могутніми лапами з гострими кігтями, одночасно виділяючи гостро пахне рідина. Майже все його тіло вкрите товстою шкірою — тонкий шар розташовується лише на животі, тому щоб дістатися до плоті, хижак повинен знерухомити медоеда і перевернути на спину.

Нещодавно в одному з парків Ботсвани туристи стали свідками подібної спроби: пітон затягував свої кільця навколо медоеда і цілком міг би перемогти, якби поруч не виявилося два шакала. Вони покусали пітона, поки той не послабив хватку і не упустив лисого борсука з своїх «обьятий». Але замість спроби втекти, медоїд вступив у бій вже з шакалами за право заволодіти ослабленим пітоном.

І шакали, і медоїд мають сумірні розміри: їх довжина в середньому близько 77 см, маса — 13 кг. Але незважаючи на те, що шакалів було двоє, медоїд рішуче захищав свою «здобич» і в кінці кінців тягнули її в кущі, а представники сімейства псових залишилися ні з чим.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Австралії пітон проковтнув крокодила.

За матеріалами National Geographic

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