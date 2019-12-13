З Молдови до України качали спирт через трубопровід (відео)

Прокуратура перекрила канал незаконного переміщення спирту через трубопровід з Молдови до України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури України.

“За процесуального керівництва прокуратури Одеської області співробітниками СБУ в Одеській області встановлено факт незаконного переміщення через Державний кордон підакцизних товарів – спирту з використанням трубопроводу з Республіки Молдова на територію України, а саме у селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у гаражі у селі Кучурган виявлено пластикову трубу, через яку із Республіки Молдова переміщували спирт.

“У ході проведення слідчих дій, за попередніми даними, виявлено 4 пластикові бочки по 250 літрів наповнені алкоголем, та понад 100 пустих пластикових бочок, об’ємом по 250 літрів. Наразі вживаються заходи щодо демонтажу трубопроводу до лінії кордону”, – додали у пресслужбі.

Зазначається, що слідство вважає, що службові та посадові особи правоохоронних органів ймовірно вступили у змову з представниками комерційних структур, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.