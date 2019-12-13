Злетів з дороги і перекинувся: автобус з Дніпра потрапив в ДТП по дорозі до Польщі

На Житомирщині на трасі Київ-Чоп 12 грудня перекинувся пасажирський автобус, що курсував з Дніпра в Польщу.

В результаті аварії постраждали чотири людини. Найбільше “дісталося” водієві, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Житомирській області.

Відомо, що аварія трапилася близько 18:50 неподалік від Новограда-Волинського. Водій автобуса MAN не впорався з керуванням і злетів у кювет, де автобус ліг на бік.

В автобусі перебували 15 осіб. В результаті ДТП до лікарні потрапили водій, у якого діагностували забій хребта, і троє пасажирів з травмами легкого ступеня тяжкості. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Решта пасажирів продовжили поїздку автобусом з Рівного.

Поліцейські встановлюють всі причини і обставини події. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.