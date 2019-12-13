Астрофізики виміряли масу нашої Галактики

Астрономи провели вимірювання маси нашої Галактики і визначили, що вона приблизно в 890 мільярдів разів перевищує масу Сонця. Це означає, що Чумацький Шлях «важить» 1,8 тредекаллиона кілограмів (тредекиллион — число з 42 нулями). Це еквівалентно 296 квадриллионам маси Землі або 135 масам надмасивної чорної діри, яку вдалося сфотографувати в квітні.

Як «зважують» галактики

Виміряти масу Чумацького Шляху — не так просто. Дослідники зазвичай розраховують масу галактики, відстежуючи руху зірок всередині неї. Ці рухи можуть дати уявлення про те, як гравітація галактики впливає на зірки. Тим не менш, велика частина тіла Чумацького Шляху прихована від нас.

Прилеглі зірки і пилові хмари не дозволяють побачити більш далекі зірки, тому дослідникам доводиться використовувати більш складні технологічні та статистичні методи, щоб зробити висновок про те, як рухається наша галактика і як вона виглядає «зовні».

Крім того, наша Сонячна система рухається по Галактиці, і дослідники повинні враховувати цей факт, проводячи вимірювання.

Маса Чумацького Шляху

Нове дослідження спиралося на дві ключові добірки даних. Ця інформація показала, як газ, зірки та інші матеріали рухаються в різних частинах Чумацького Шляху.

«Диск нашої галактики обертається, але нерівномірно, — сказав один з авторів дослідження Фабіо Иокко, астрофізик з Імперського коледжу Лондона. — Об’єкти на різних відстанях від центру галактики обертаються навколо цього центру з різними швидкостями».

За словами Фабіо, ця «вращающая сила» має бути збалансована з гравітаційною силою галактики в кожній точці галактичного диска. Якби це було не так, галактика розколола б себе, і зірки і туманності були б викинуті в міжгалактичний простір. Використовуючи цю закономірність, астрофізикам вдалося розрахувати масу Чумацького Шляху.

Звичайно, наша Галактика складається не тільки з зірок, газу та інших видимих об’єктів. Як майже у всіх відомих галактиках, велика частина маси Чумацького Шляху укладена в невидимий ореол темної матерії, що гравітаційний вплив без утворення будь-яких астрофізичних об’єктів, які ми можемо безпосередньо спостерігати.

Дослідники виявили, що маса темної матерії дорівнює приблизно 830 мільярдів мас Сонця — 93% від загальної маси Галактики.

Дослідники порівняли свої результати з минулими дослідженнями і виявили, що їхні висновки значною мірою збігаються з результатами попередніх робіт.

За матеріалами Live Science

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