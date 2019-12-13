Повелитель Кумысовки Мырзахметов Аблай Исабекович – позор представительского класса в структуре “Атамекен”

Широкой души казнокрад, изобретатель Кумысовки и просто свой в доску парень – Аблай Мырзахметов стесняется расследований зарубежных следственных органов.

Мырзахметов Аблай Исабекович всегда боялся правосудия. К сожалению, не казахстанского, а скорее — американского и британского. В жизни Аблая Мырзахметова всегда были деньги, всегда была коррупция, всегда была водка и подчас были проблемы. Когда проблемы перемешались с водкой — едва не случилась катастрофа. Тем не менее, наш герой умеет выходить сухим из воды.

Аблай Мырзахметов оказался не столь прост, как предполагалось ранее. Он не только водочку разливает, в тюрьмах не сидит, но еще и распределяет «шашлыки на вынос» по терминологии консалтинговой фирмы Unaoil, которая орудуя на территории Казахстана наладила подкуп властей. По крайней мере именно такие вести доносят до нас коллеги из РегТВ — они в Аблае Мырзахметове понимают и мы склонны им верить.

24 ноября 2019 года из Британии пришла новость о том, что что дела компании Petrofac в Казахстане стали предметом разбирательства «Офиса серьезных финансовых преступлений» Британии. Это ведомство является спецслужбой по борьбе с государственной и корпоративной коррупцией. Также как и в законодательстве США, в Британии законодательство разрешает преследование коррупционных преступлений вне границ государства. Пикантность в том, что Офис Серьезных Финансовых преступлений (Serious Fraud Office, SFO) может преследовать как организации, так и частных лиц, вне зависимости от гражданства. Казахстанскому истеблишменту это грозит нешуточными потрясениями. На очереди Аблай Мырзахметов, причастность которого, к несчастью достаточно легко вычисляется.

На самом деле Казахстан — место действия сразу двух международных расследований. Одно ведут Штаты — против фирмы Unaoil из Монако. Суровые нефтяники-монегаски выстроили целую империю по «консалтингу»нефтяных компаний по всему миру. На самом деле консалтинг состоял в том, что они были посредниками в передачи взяток и коммерческого подкупа работников нефтяных компаний. Все было продумано до мелочей, у них были прекрасно налажены контакты с туземными царьками и нефтяными дельцами. За продвижение контракта они брали предоплату и затем 3% с годового оборота контракта.

Развалилось по глупости. Как обычно — болтовня, рестораны, женщины и плохо защищенная почтовая переписка — идеальные спутники краха. Но работала схема долго. В Казахстане отношения с чиновниками шло под кодовым именем «шашлычная», а взятки назывались «шашлыки на вынос». К выносу был причастен Серик Буркитбаев и длинный список других лиц. Буркибаев сел в 2009 году «по пустяковому делу» на шесть лет, из которых отсидел около трех и вышел, поразив начальство «примерным поведением». Не знаю, где он сейчас. А вот другой гражданин примерного поведения — Аблай Мырзахметов — после получения пятилетнего срока даже ни суток не сидел. Эти деятели очень даже связаны друг с другом, просто Буркитбаеву повезло меньше.

Аблай Мырзахметов и «дельце в ГП»

Серик Буркитбаев был министром транспорта в 1998-2000 году. А в 2001 году министром стал Аблай Мырзахметов. Они прекрасно знакомы и ладили дела, стали кстати сразу двумя бывшими министрами транспорта, которых осудили по коррупционной статье. За воровство, так сказать, казенного имущества.

У Аблая Мырзахметова тогда был «шеф» — Карим Масимов, кстати — еще один министр транспорта, как раз в короткий промежуток между Буркитбаевым и Мырзахметовым. Под клятву на крови и оды Елбасы собственного сочинения Аблая Мырзахметова освободили от неприятной прогулки в тюрьму. На государственную службу он пойти не мог, поэтому ему придумали интересное место — быть примерным предпринимателем, так сказать показывать пример всем предпринимателем, как надо работать. Не смейтесь, у него есть орден «Курмет», а вас нет. Все это хорошо описано здесь. Сейчас он возглавляет «Атамекен», но попутно делает грязные дела для своих покровителей. Кстати, которых он уже поменял. Бырыжит водочкой, возит контрабанду и решает мутные вопросы, посредничая при таких вот конторках как Unaoil.

Однажды, как обычно бывает, его почту [email protected] вскрыли какие-то подлые мерзавцы и оттуда мир узнал много нового. Хотите — почитайте здесь. Но нас будет интересовать только один фрагмент. А именно этот:

Добрый день, у меня большая просьба, узнать у шефа какая была реакция Большого Шефа на мое письмо, был какой-то разговор про меня? Просто несколько дней назад Ген. Прок реанимировала старые дела по Кожасбаю (там 10 лет прошло), не совсем понимаю зачем? Вопрос на контроле М.А.Е., ГП подготовило письмо по этим старым делам на имя Большого Шефа, после отпуска, наверное, отдадут. Все это немного непонятно, поэтому хотел уточнить ситуацию у шефа. Доброго здравия.

И вам не хворать, Аблай Исабекович! «Большим шефом» в этой эпистоле назван Елбасы, «МАЕ» — Аслан Мусин, руководитель администрации президента, «Шеф» — это Карим Масимов. ГП — это знойная генеральная прокуратура…

А вот что такое Кожасбай по терминологии Мырзахметова?

Это — Кожасай. Там работали, в частности те знаменитые кодовые «шашлыки на вынос» от фирмы Unaoil. И они пользовались посредничеством «человека близкого к верхушке» для того, чтобы решать свои вопросы. Перейдя по ссылке на Нетадвокате вы можете убедится, насколько плотно сидел в нефтяной теме Аблай Мырзахметов.

Унаоил и Petrofac: чем сердце Аблая Исабековича успокоится

Когда в 2016 году австралийское издание The Age со товарищи обнародовало утечку о роли Унаоил в странах третьего мира, возмущениюю руководства Unaoil не было предела. Они хотели подавать в суды, блокировать материалы, судить и рядить. Как обычно в случае с прессой это закончилось тотальным поражением возмущенных. За братьев Ахшани взялись американцы. За Петрофак (простите, так назвал фирму не я), взялись британцы. В отличии от Unaoil Petrofac — действительно крупная компания, обслуживающая нефтяную индустрию. Она платила деньги Unaoil за то, чтобы та подкупала местные власти и представителей нефтяных компаний, в частности ENI.

31 октября 2019 пришел конец попыткам братьев из Unaoil отвертеться от правосудия. Они признали свою вину в порядке снижения срока. В декабре их будут судить в США.

Petrofac уже несет потери в кадрах. Один из руководителей высшего звена признал вину в даче взяток и начал сотрудничество со следствием.

По мере разматывания клубка коррупционных связей явно всплывет фигура Тимура Кулибаева, нынешнего «шефа» Аблая Мырзахметова. В сущности она всплывала в каждой статье, в которой описывалась ситуация с Unaoil и Petrofac. Конечно, никто напрямую ему денег не давал, для этого ведь есть такие люди, как Аблай Исабекович. Которого как раз и будут тревожить как департамент юстиции США, так и офис серьезных финансовых преступлений (SFO).

Действия США и Великобритании известны — за каждую взятку в конечном счете заплатит государство, которое ее допустило. У США и Великобритании удивительным образом есть нефтяные интересы в Казахстане. Вот им и достанется бонус, в конечном счете, который будет урегулирован в порядке решения этого неприятного вопроса.

Аблай Мырзахметов, известный как тайный хозяин водочного бизнеса и контрабанды, изобретатель и проповедник запрещенной в России «Кумысовки» и просто талантливый интриган когда-то был начальником железной дороги и министерства транспорта. Свою биографию он скрывает — и именно потому что там есть что скрывать.

Если прочитать информацию об Аблае Мырзахметове в википедии, то можно найти несколько интересных абзацев о правонарушениях и отстранении от должности. Всё не случайно, ведь руководя на железной дороге, он устроил 14 смертельных случаев, попросту проведя демонтаж освещения.

Аблай Мырзахметов — красивый и сочный, источающий мудрость и кумыс начальник всех предпринимателей Казахстана.

Если вдуматься, то манипуляции были проведены для экономии, а для Аблая Мырзахметова всё вышло боком. Как оказалось, это не единственный его промах.

А речь пойдёт о нововведении казахстанского деятеля — испанских вагонах. Разговор начался издалека. На тот момент столицей стала Астана, и правитель Республики озвучил своё недовольство скоростью поездов из старой столицы в новую и наоборот. Составы двигались около суток.

Это не устроило Назарбаева и он потребовал от Аблая Мырзахметова чтобы вагоны двигались от пункта А к пункту Б за 13 часов. Мало того, что старые поезда двигались по пустым и не привлекательным степям, состояние их оставляло желать лучшего. Аблаю Мырзахметову эта идея была в радость, ведь так он сможет не только порадовать Елбасы, но и нажиться, ведь времена тяжёлые, а кушать хочется.

На скорую руку отыскались тягачи ТЭП-70 и куплены китайские KZ4A. Казалось бы, проблема решена, но не тут-то было. Вагоны так и остались в ужасном состоянии, более того, они были небезопасными, состав не мог обеспечивать нормальную скорость. Аблай Мырзахметов решил пойти другим путём и начать сотрудничество с импортными производителями. Это кстати было первое неправильное решение в СССР, Казахстан стал первооткрывателем.

Отмороженное «Тальго 200» от Аблая Мырзахметова

Аблай Мырзахметов воссел на кресле руководителя железной дороги, его не очень-то волновало, какого качества будут новые вагоны, лишь бы совпадали размеры колёс. Наконец были закуплены испанские вагончики Тальго 200. Но кто бы мог подумать, что покупка себя не оправдает.

Аблай Мырзахметов думал, что приедет хороший и качественный состав, а прибыли вагончики, сделанные из пластмассы. А самое интересное, что Испания — это страна солнца, их вагоны расчитаны только для температуры до — 18. Стоит ли говорить, что метель и мороз в — 40 градусов для них являются неподходящими погодными условиями. Перед Аблаем Мырзахметовым возникла новая проблема — негодность состава, было решено вызвать специалистов Patentes Talgo S. A. Какого было его изумление, когда испанские инженеры, тыкая карандашом в листок, показали руководителю железной дороги, Аблаю Мырзахметову цифру -18, намекая, что директор — идиот и вообще не понимает сути своей работы. Далее было решено провести процедуру утепления «отмороженных Тальго». Некоторое время они действовали по маршруту в Чимкент, но после были совсем сняты с направлений. Для Аблая Мырзахметова это был удар ниже пояса, но позже он был обвинён ещё и в коррупции, после чего суд наказал его на 5 лет условно. История так и осталась в архивав Республики Казазстан.