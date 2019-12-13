В Україні призначено новий директор унікального військового підприємства

У п’ятницю, 13 грудня, підписаний наказ про призначення Якова Мормило директором Харківського КБ ім.Морозова — найбільшого українського підприємства по розробці бронетехніки.

Про це «Апострофу» повідомило джерело в «Укроборонпромі».

Раніше, з 2015 по 2017 роки Яків Мормило вже очолював ХКБМ і ці роки вважаються одними з найбільш вдалих в історії підприємства.

Друге призначення Мормило, очевидно повинно покращити ситуацію на ХКБМ, яке останнім часом згадується лише з численними скандалами, пов’язаними з невиплатами зарплат та невиконанням контрактів.

Нагадаємо, в жовтні з посади директора ХКБМ звільнили Олексія Бабича.