Чи повинен водій пропустити пішохода, якщо той ще не ступив на «зебру» — Суд роз’яснив

Верховний суд України у своєму рішенні від 04.12.2019 по справі №751/4821/17 прийшов до висновку, що пішоходів на нерегульованих пішохідних переходах мають перевагу в русі перед автомобілями лише з моменту, коли вони ступили на перехід, повідомляє компанія «Дорожній адвокат».

У 2017 році в Чернігові поліцейські оштрафували водія на 255 гривень за те, що він, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебував пішохід, не зупинився, щоб дати йому дорогу. Поліція вважала, що водій порушив пункт 18.1 ПДР і 1-ю частину 122-й статті КУпАП.

Водій з таким судовим рішенням не погодився і подав апеляцію. Зрештою справа потрапила на розгляд Верховного суду.

Верховний суд, вивчивши обставини справи з посиланням на закони, прийшов до висновку, що пішоходів на нерегульованих пішохідних переходах мають перевагу в русі перед автомобілями лише з моменту, коли вони ступили на перехід. Якщо вони стоять перед переходом, або йдуть до нього, то у них переваги в русі перед машинами немає. У цьому випадку пішоходи повинні чекати, коли проїде автомобіль.