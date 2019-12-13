Швейцарія ще на рік заморозила гроші Януковича і компанії

Швейцарія ще на рік продовжила термін дії заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та осіб з його оточення у розмірі 70 млн швейцарських франків.

Про це йдеться в повідомленні Посольства Швейцарії в Україні в мікроблозі Twitter.

“Сьогодні Федеральна Рада Швейцарії прийняв рішення продовжити на один рік попереджувальне заморожування активів відстороненого президента Януковича і його оточення (в розмірі 70 млн швейцарських франків)”, — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим сказано, що мета цього рішення — підтримати правову взаємодопомогу між Швейцарією та Україною.

Як повідомлялося, в лютому 2014 року Федеральна Рада (уряд) Швейцарії вирішив заморозити рахунки близько 20 осіб у банках Конфедерації, зокрема Януковича і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова та інших членів колишнього українського уряду.

Минулого разу Швейцарія на рік подовжувала заморожування активів Януковича і осіб з його оточення 20 грудня 2018 року.

Швейцарія чекає судових рішень щодо представників режиму Януковича для прискорення повернення вкрадених активів. 15 грудня 2016 року посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер підкреслював, що повернення в Україну активів колишнього президента Віктора Януковича без судових рішень про встановлення їх незаконного походження малоймовірно.