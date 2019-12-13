У столичному ТЦ дівчата-підлітки влаштували бійку з копами

У столичному торговому центрі біля Індустріального мосту компанія підлітків-дівчат влаштувала словесну перепалку з відвідувачами супермаркету і бійку з патрульною поліцією. Відповідне відео опубліковано в пабліку “Police Control Ukraine” в Facebook.

Зокрема, на кадрах видно, що юні дівчата поводяться агресивно і нецензурно висловлюються, крім того автор відео повідомляє, що дебоширки перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше повідомляли, що біля Білої Церкви на контрольному стаціонарному пункті поліції на трасі Київ – Одеса молода жінка вдарила патрульного поліцейського в голову ногою. Потерпілому поліцейському лікарі діагностували травму голови і струс мозку.

А у липні на столичній Оболоні шестеро осіб побили поліцейського. Копа викликали через бійку, але після прибуття він встиг лише зробити кілька попереджувальних пострілів, коли його ззаду вдарили пляшкою по голові і він знепритомнів. Після цього злочинці забрали у потерпілого зброю і сумку з особистими речами, документами і грошима.