Шахраї з Ощадбанку

Ощадбанк зібрався проводити аукціон вартістю 28 млн гривень, прописаний під одну компанію, з якою разом фігурує у кримінальному провадженні за розкрадання грошових коштів банку, під час проведення процедури державних закупівель, пов’язаних з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлі машин для обробки даних, де значно завищувалася вартість поставлених товарів, а гроші виводилися через підставні компанії.

11 грудня 2019 року АТ«Державний ощадний банк України» в системі Прозорро оголосило закупівлю на придбання програмного забезпечення BarsCryptor.Cloud для модернізації і розвитку засобів криптографічного захисту інформації. (ідентифікатор закупівлі UA-2019-12-11-003774-b)

Очікувана вартість закупівлі склала 28 млн гривень (без ПДВ). Документи приймаються до 19 грудня 2019 року. Тобто, на все про все дається лише один тиждень, за цей час учасники повинні отримати банківську гарантію, яка готується мінімум 3-5 днів.

Чому такий поспіх? –запитаєте ви.

«Головна краса» даного тендеру полягає в тому, що він уже спочатку був прописаний під конкретного виробника продукції.

Справа в тому, що програмне забезпечення BarsCryptor.Cloud – це продукт тільки одного вендора (компанія, що виробляє та/або поставляє товари і послуги під власним брендом).

Власне кажучи, «Ощадбанк» навіть це не приховує, він так і прописав у договорі:

«1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику невиключне право на використання програмного забезпечення BarsCryptor.Cloud розробки компанії ТОВ «Уніті-Барс» (надалі «ПЗ») шляхом передачі Замовнику електронною поштою та/або на паперових носіях підтвердження доступу до програмної забезпечення».

Тобто, тендер створений тільки під одну компанію Unity Bars, в іншому випадку — іншим компаніям доведеться звертатися в компанію вендора і перекуповувати даний продукт. Так в чому тоді конкуренція?

На нашому ринку є ряд компаній, які можуть надати потрібний Банку сервіс, але не під назвою BarsCryptor.Cloud. Але «Ощадбанку» необхідний тільки цей продукт –особа корупційну змову.

До того ж, «Ощадбанк» разом з «УНІТІ-БАРС» вже є фігурантами кримінальної виробництва № 12017000000001580, згідно якого:

«службові особи АТ Ощадбанк за попередньою змовою з керівниками суб’єктів господарської діяльності та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які організували схему заволодіння грошовими коштами АТ Ощадбанк , яке перебуває в державній власності. Так в період 2016-2019 років службові особи АТ Ощадбанк під час проведення процедури державних закупівель послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням, системною підтримкою та закупівлі машин для обробки даних надавали перевагу суб’єкта єктам господарювання, які значно завищували вартість поставлених товарів робіт послуг та в подальшому через рахунки підконтрольних ним юридичних та фізичних осіб переводили отримані безготівкові кошти у готівку частину якої в подальшому передавали службовим особам АТ Ощадбанк ».

«УНІТІ-БАРС» виявилася однією з тих компаній, яка постачає програмне забезпечення.

На думку експертів, ціна даного продукту дуже сильно завищена, і схоже керівництво Банку ще не зовсім вирішив, що буде купувати даний продукт:

На одному з майданчиків вартість цього лота вказана у розмірі 28 млн гривень без ПДВ. (ціна з ПДВ 33,6 млн гривень)

Коли, цей же продукт, тільки на іншому майданчику, заявлений за ціною – 28 млн гривень уже з ПДВ!!!

Думаю, ДБР повинен зайнятися цим аукціоном вже сьогодні.

telegra.ph