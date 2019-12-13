Знімальну групу російського каналу «НТВ» не пустили в Україну

Знімальну групу журналістів телеканалу «НТВ» (Росія) не пустили в Україну, коли ті проходили паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль». Про це в ефірі НТВ повідомив один із ведучих телеканалу Сергій Савін.

За його словами, вони відразу розповіли прикордонникам про те, хто вони такі, звідки і назвали мета поїздки. Росіяни стверджували, що приїхали в Україну дізнатися більше про справу вбитого журналіста Павла Шеремета, газових переговорах і обміну полоненими.

За його словами, під час перевірки документів все проходило ввічливо і дипломатично. «Потім запросили до відповідальної особи, було вручено рішення: відмову у перетинанні державного кордону на в’їзд в Україну. Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету запланованого перебування тут», – сказав він.