Скандал в Генштабі через «реінтеграції з Л/ДНР»: полковника відсторонили від посади

Полковник Збройних сил України Олексій Ноздрачев, який зробив скандальну заяву про можливості «реінтеграції» української армії з терористами «Л/ДНР», відсторонений від посади.

Таке рішення було прийнято після призначення службового розслідування начальником Генерального штабу ЗСУ, повідомляється на офіційній сторінці Військової служби правопорядку ЗСУ в Facebook.

«На час проведення службового розслідування начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов відсторонений від виконання службових обов’язків», – йдеться в заяві.

«На зустрічі з ветеранами щодо інтерв’ю полковника Олексія Ноздрачова заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Сергій Наївши виклав інформацію, що згідно з рішенням начальника Генштабу генерал-полковника Руслана Хомчака дана посадова особа відкликана з відпустки і відсторонено від виконання посадових обов’язків начальника Управління ГВП», – зазначив Штефан.

«Проводиться службове розслідування, в ході якого будуть встановлені причини, що спонукали полковника Ноздрачова до таких висловлювань. Про результати розслідування буде повідомлено офіційно», – процитував офіцер слова Наева.

Олексій Ноздрачов і Сергій Наївши