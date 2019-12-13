Принеси присягу і отримуй безвиз. Як Зеленський хоче роздавати українські паспорти іноземцям

Президент Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроект №2590 «Про внесення змін у деякі закони України з питань громадянства». Він дещо спрощує процедуру отримання паспорта. І, по суті, вводить інститут другого громадянства.

Цікаво, що раніше у Зеленського обіцяли, що під спрощенку не потраплять росіяни, однак вони є в списку. Щоправда, лише певні категорії.

Ми розібралися, про що йдеться в президентському законі і що може змінитися після його прийняття.

Що з подвійним громадянством в Україні зараз

Відповідно до Конституції в Україні діє єдине громадянство. Але фактично законів і механізмів покарання за подвійне громадянство, не існує. Тобто Україна просто не визнає факт другого громадянства.

У статті 2 Закону «Про громадянство України» говориться, що, якщо українець набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо громадянство України отримав іноземець, то у правових відносинах з Україною він також вважається лише громадянином України.

Проблеми з подвійним громадянство можуть виникнути у держслужбовців та суддів. Стаття 19 закону «Про державну службу» встановлює, що громадяни інших країн не можуть займати держпосади.

Кому можна і не можна мати другий паспорт

Зміни Зеленського пропонують спростити отримання громадянства для деяких категорій осіб.

Це, по-перше, військові-добровольці, що служили за контрактом в ЗСУ. По-друге, які втекли від переслідувань з Росії (необов’язково воювали в АТО).

Всіх їх хочуть звільнити від обов’язку виходити з свого першого громадянства для отримання українського.

Тобто, по суті, вводиться інститут подвійного громадянства для окремих категорій іноземців. Український паспорт їм дадуть при двох умовах:

1. Якщо вони принесуть присягу громадянина України. Без її підписання громадянства не дадуть.

У тексті закону наводиться текст присяги:

«Я, (ім’я та прізвище), набуваючи громадянство України, урочисто присягаю неухильно додержуватися Конституції України та законів України, виконувати обов’язки громадянина України і свідчу, що у правових відносинах з Україною визнаю себе громадянином України».

Для порівняння приведемо текст російської присяги (була введена в 2017 році):

«Я (ПІБ), добровільно і свідомо приймаючи громадянство РФ, присягаюся: дотримуватися Конституції і законодавство РФ, права і свободи її громадян, виконувати обов’язки громадянина РФ на благо держави і суспільства, захищати свободу і незалежність РФ, бути вірним Росії, поважати її культуру, історію і традиції».

Звертає на себе увагу, що російський текст — це просто високі слова. Тоді як в українській версії є цілком чітка конкретика: «у правових відносинах з Україною визнаю себе громадянином України». Це означає, що своїм другим паспортом людина в країні користуватися надалі не зможе. А якщо, наприклад, його будуть судити, то теж як громадянина України.

Цікаво також, що росіяни, які будуть приймати громадянство України, не повинні будуть підписувати присягу — це прописано в законі.

2. Потрібно подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це документ, у якому іноземець засвідчує свою відмову від громадянства іншої держави. Його видає для заповнення інспектор з української сторони. Звертатися в свою рідну країну за підтвердженням відмови не потрібно.

Тобто по суті це просто слова — «я відмовляюся від громадянства такої-то країни». Подібне Росія вже ввела для громадян України як раз в минулому році: їм не потрібно подавати документи з української печаткою про вихід з першого громадянства.

До змін Зеленського іноземці зобов’язані були протягом двох років після отримання українського паспорта надати документ, який підтверджує, що вони подали зобов’язання про припинення свого іноземного громадянства.

Документ, що це підтверджує, видається уповноваженим органом їх першої країни.

Тепер тим, хто переслідується в РФ або воював за Україну на Донбасі, цього робити не потрібно.

Враховуючи, що нещодавно Рада прийняла закон, що спрощує видачу посвідчення учасника бойових дій, можна очікувати, що попит на «корочки» УБС з боку іноземців збільшиться. А воювали вони насправді на Донбасі чи ні — це вже друге питання.

Відправляти другі паспорти на батьківщину

Разом з тим, в законопроекті Зеленського, зазначено, що іноземці зобов’язані будуть відправляти свої паспорти на батьківщину.

Спочатку, як ми описуємо вище, громадянин повинен подати декларацію про відмову від іноземного громадянства».

У місячний строк після цього іноземець повинен буде повернути паспорт в уповноважені органи держави, які видали цей документ. Тобто відправити у свою країну.

Через десять днів чоловік повинен буде письмово повідомити про це в українські органи.

Зазначимо, що ні написання декларації, ні відправлення паспорта на батьківщину не буде означати, що людина позбувся свого громадянства. Просто у нього не буде на руках паспорта іншої країни. А паспорт він може забрати у своїй країні пізніше, коли він туди поїде.

Другий паспорт для чиновників

Цікаво також у Зе «вирішили» питання подвійного громадянства держслужбовців. При вступі на службу, вони повинні будуть надати декларації про відсутність іноземного громадянства. Тобто знову ж таки — просто сказати, що його у них немає.

Зараз закон і так забороняє іноземцям займати державні посади в Україні. Що зміниться з інновацією Зеленського — не зовсім зрозуміло.

Також мати другий паспорт буде заборонено тим, хто входить у різні колегіальні органи — начебто Нацради з телерадіомовлення, нацкомісії з фінпослуг, тарифами і так далі. Те ж саме стосується і правоохоронців всіх мастей.

У законопроекті перераховані випадки, коли не можна мати іноземне підданство паралельно української для чиновників і політиків:

Працювати в органах місцевого самоврядування не можуть іноземні громадяни.

Членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення не може бути іноземний громадянин.

На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу не можуть бути прийняті особи, які мають громадянство іноземної держави

Голова та члени нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, можуть бути звільнені при встановленні в них іншого громадянства.

Члени ЦВК повинні будуть подавати декларацію про відсутність іноземного громадянства.

Члени Кабміну не можуть бути іноземцями та зобов’язані подавати декларацію про відсутність іноземного громадянства.

Співробітники Антикорупційного бюро не можуть бути іноземцями та зобов’язані подавати декларацію про відсутність іноземного громадянства.

На посаді голови Національного агентства з питань протидії корупції та заступник не можуть бути призначені іноземні громадяни.

Претенденти на посади прокурора, поліцейського та держслужбовця зобов’язані подавати декларацію про відсутність іноземного громадянства.

Повноваження директора ДБР та його першого заступника можуть бути припинені у разі встановлення в них іншого громадянства.

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повинні подавати декларації про відсутність громадянства іншої країни.

Послаблення правнукам

У законопроекті Зеленського хочуть розширити коло осіб, які можуть отримати паспорт України в спрощеному порядку за «правом грунту».

Наприклад, якщо прадід і прабаба народилися або постійно проживали на територіях, що входили на момент їх народження або проживання до складу УНР, ЗУНР, УРСР (в кордонах на момент 24 серпня 1991 року). А також усиновлених або взятих під опіку дітей.

Західноукраїнська Народна республіка існувала в 1918-1919 роках на території колишньої Австро-Угорщини.

Українська Народна Республіка існувала до 1921 року.

Правда весь час свого існування обидві республіки перебували у стані війни і постійних кордонів не мали. Хоча своєю територією УНР вважала, наприклад, і частина нинішніх ростовської, Бєлгородської та Курської областей. І їхні нинішні жителі, теоретично, також можуть претендувати на українське громадянство в спрощеному режимі.