55-річна Таїсія Повалій розповіла, як їй вдалося скинути 18 кг

Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно виступає в Росії, поділилася секретом, як їй вдалося схуднути на 18 кілограм. Про це пише “Хочу.uа”.

“Їм все що хочу, але в міру, а то втратити форму недовго. Так чотири роки тому і вийшло: заїдала всім підряд проблеми, пов’язані з політичною ситуацією. У підсумку набрала 20 кілограмів. Одного разу подивилася в дзеркало і зрозуміла – так продовжувати не можна. Звернулася до дієтолога і стала харчуватися збалансовано: п’ять-шість разів на день невеликими порціями. Позбавилася від 18-ти кілограмів, а зараз підтримую результат”, – заявила 55-річна артистка.

Також Повалій розповіла, що підтримувати форму їй допомагає її чоловік Ігор Ліхута.

“Ми разом! Він тоді так посвіжішав, а зараз знову взявся за старе. Вже півроку з усмішкою повторюю: “Ігоре, час зупинитися, відклади булку”, – зізналася вона.

: znaj.ua

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