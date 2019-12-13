«ПриватБанк» плануємо продати протягом трьох років, — Маркарова

Держава планує за три роки здійснити повний вихід з капіталу «Приватбанку».

Про це в інтерв’ю «НВ» розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Всі вони передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків в комерційний сектор. Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися в ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році у нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора. Для Приватбанку у нас стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. Але щоб комусь щось продати треба, щоб хтось це купував», — заявила Маркарова.

Вона зазначила, що перед продажем «Приватбанку» слід отримати рішення деяких актуальних судових позовах.

«Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежному наглядовій раді та спільній роботі можна суттєво покращити позицію на ринку), але і додаткові ризики», — зазначила Маркарова.