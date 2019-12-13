Суд зобов’язав НАБУ відкрити справи проти Труби і Богдана

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав НАБУ відкрити справи проти директора ДБР Романа Труби, голови Офісу президента Андрія Богдана і його заступника Андрія Смирнова. Про це повідомив адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань, передає Liga.net.

За словами Голованя, справи стосуються прослуховування, опублікованій на Telegram-каналі «Трубу прорвало». Адвокат пояснив, що правоохоронні органи «повинні були самостійно відкрити справи» після публікації, проте цього не зробили. 4 грудня він подав заяву в НАБУ, однак там справа теж відкривати не стали.

Сьогодні ж ВАСУ зобов’язав НАБУ відкрити справи за кількома статтями КК України: використання службового становища для впливу на держдіяча (ч. 2. ст. 344), пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 1, ч. 2 ст. 369), розголошення даних досудового слідства (ч. 2 ст. 387), замах на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2. ст. 372).

Нагадаємо, що 19 листопада в месенджері Telegram з’явився канал під назвою «Трубу прорвало». Його творці почали публікувати записи «прослушки» розмов нібито голови ДБР з Офісом президента, Генпрокуратурою і НАБУ щодо деяких резонансних справ.

Сам Труба назвав запису фейком і провокацією.

Пізніше в НАБУ заявили, що опубліковані в інтернеті аудіозапису «прослушки Труби» не є підставою для порушення кримінальної справи.