Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сердючка вперше за шість років випустила хіт

13.12.2019

Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, вперше за шість років випустив нову пісню.

Прем’єру нового хіта Make It Rain Champagne («Зроби дощ із шампанського») відбулася в YouTube 13 грудня

Композицію написали шведські композитори і продюсери Андреас Орн і Петер Бострем. Пісня зовсім не схожа на всі попередні, оскільки написана в новому форматі.

Танцювальний трек з східними мотивами змушує танцювати практично з перших акордів. На це і звернули увагу шанувальники, які вже давно чекали нових хітів від Сердючки. Багато хто навіть зажадали артистку на Євробачення-2020.

Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne

Заставка

«Нарешті то Сердючка повернулася. Нам не вистачало твоїх хітів», «Новий формат для Сердючки! Дуже крута пісня! В машину, на пробіжку, на гулянку саме те! Віра, нам тебе не вистачало, дуже», «Клас», «З поверненням», «Відкриваємо шампанське», «Чітка пісня», «Вєрку на Євро вдруге», «Вимагаю Сердючку на Євробаченні-2020», «Крута! Побільше б нових хітів», «Абсолютно новий рівень, браво», – написали фанати.

Читайте також:   Туск привітав Порошенка з виходом у другий тур виборів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *