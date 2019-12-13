Податок за продаж автомобіля злетить до 18%

Українцям, які протягом одного року продадуть третій автомобіль, доведеться заплатити державі 18% його вартості. Це передбачено в законопроекті №1210, вже затвердженого в першому читанні депутатами Верховної Ради.

Зараз за продаж автомобіля, якщо це єдина операція в році, нічого платити не потрібно. Якщо це другий проданий автомобіль за один рік, то державі потрібно заплатити 5% його вартості.

Поки що в законодавстві не передбачаються податки за продаж третього автомобіля протягом одного року. Але це зміниться, коли народні депутати України у другому читанні затвердять законопроект №1210, після чого його підпише президент, і він з’явиться в пресі. Після цього при продажу третього автомобіля протягом одного року доведеться внести в казну держави 18% його вартості.

Також 18% вартості доведеться заплатити державі при продажу четвертого і наступних автомобілів протягом одного року.

Як цей законопроект відіб’ється на нас з вами, простих водіїв, якщо він стане законом? Судячи з усього, підвищиться вартість б/у автомобілів, адже для перекупників і «гонщиків» збільшиться фінансове навантаження.