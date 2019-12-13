«Влада сахається будь жарти»: опозиціонер Навальний прокоментував заборону серіалу «Слуга народу» в Росії

Заборона в Росії серіалу «Слуга народу» після широкого раніше його анонсування на ростб прокоментував російський опозиціонер Олексій Навальний.

За його словами, стрічку зняли з ефіру після того, як у Кремлі помітили реакцію суспільства на вирізану жарт про Путіна.

«Зараз вони злякалися серіалу Зеленського та жарти Зеленського. І сталося наступне: компанія ТНТ очевидно купила права на серіал „Слуга народу“, де знімається Зеленський. Комедійний серіал, там багато різних жартів. Зрозуміло, якщо вони показали одну серію, то вони купили права, заплатили за них багато грошей, це очевидно. Але стали вирізати якісь частини», — розповів Навальний на своєму Youtube-каналі.

Він зазначив, що після того, як фільм піддали цензурі, а глядачі це помітили, керівництву телеканалу «ТНТ», очевидно, з Кремля порекомендували зняти серіал з ефіру.

«Ми ж з вами розуміємо, що сама ідея показувати серіал із Зеленським по російському ТБ спочатку була узгоджена в Адміністрації президента, але потім немає, там є якісь жарти, нехай навіть вирізані. Вирізані жарти потім будуть згадувати в інтернеті, а значить серіал треба заборонити», — додав Навальний, зазначивши, що російська «машина влади», незважаючи на свою міць всього боїться.

Нагадаємо, серіал «Слуга народу» в Україні вийшов на екрани в 2015 році. Було знято три сезони (51 серія).