«Володя, ти не будеш проти» — Маруся Звиробий кличе Зеленського на особисту зустріч

Український волонтер Маруся Звиробий (Олена Біленька) запропонувала особисту зустріч президенту Володимиру Зеленському. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 13 грудня.

Волонтер зробила акцент на тому, щоб переговори пройшли тет-а-тет. Звиробий не проти «прослушки» і «відеофіксації». Таким чином волонтер має намір висловити позицію «войовничого меншини». Біленька називає це питання національної безпеки.

«Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не говорив, що чогось не знав. Володя, я думаю, ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті, які постійно гудуть у тебе під офісом! А ти далі, знаючи все це, приймай рішення, які хочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то тільки за це потисну руку», — написала Звиробий.

Нагадаємо, в кінці жовтня депутат Ради від фракції Петра Порошенко «Європейська солідарність» Софія Федина разом з Марусею Звиробий записали відео, на якому волонтер прямим текстом пообещалиа «підірвати» президента. 1 листопада проти Федыны і Зверобий завели справу.