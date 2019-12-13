Президент повинен звільнити визнаного корупціонером главу НАБУ Ситника — Портнов

Визнаний винним у корупції сьогоднішнім рішенням суду голова НАБУ Артем Ситник протягом трьох днів повинен бути внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Про це повідомив юрист Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі.

Крім того, як зазначає Портнов, президент України повинен видати указ про його звільнення з посади на підставі ст. 6 Закону про НАБУ, згідно якого особа, на яку протягом року було накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення, не може бути призначена на посаду директора НАБУ.

«Теоретичну дискусію про те, що він вже давно призначений виключаю. Якщо не згоден з формулюваннями, нехай звернеться в суд. Ну і втратив моральне право. Не може очолювати головний антикорупційний орган країни особа, визнана винною першою і другою судовою інстанцією. А поки чекаємо Указ і новий конкурс на Директора НАБУ», — написав юрист.

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Нагадаємо, що 6 вересня 2019 року Сарненський районний суд Рівненської області визнав Артема Ситника винним у порушенні обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків (ч. 1 ст. 172-5 Купап), призначивши йому як покарання штраф 3400 гривень.

Мова йде про нашумілої історії відпочинку Ситника на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» у Рівненській області. За повідомленнями ЗМІ, сюди директор Бюро неодноразово приїжджав відпочивати, в тому числі — зустрічав тут наступ 2019 року. І нібито кожен раз «релакс», проживання та харчування Ситника обходилися в суми близько 100 тис грн.

Розплачувався за дозвілля Артема Сергійовича його приятель — бізнесмен Микола Надейко. Відповідно, ці щедроти не були відображені в декларації чиновника.

Як вважають опоненти Ситника, якщо адмінпротокол про визнання його корупціонером вступить в законну силу, то це повинно послужити підставою для звільнення Артема Сергійовича.