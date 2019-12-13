Засновник «Грибів» Юрій Бардаш потрапив на «Миротворець» після антиукраїнських висловлювань в інтерв’ю російському блогеру Дудю

Відомий український продюсер і виконавець Юрій Бардаш, ім’я якого пов’язують з популярними музичними проектами «Гриби», «Quest Pistols», «Нерви», «Луна», потрапив у списки сайту «Миротворець» після інтерв’ю відомому російському блогеру Юрію Дудю. Про це повідомляють соціальні мережі.

В інтерв’ю Дудю уродженець Алчевська, що на Донбасі, Бардаш використав досить різкі висловлювання щодо ситуації в Україні.

«Останні п’ять років я спостерігаю в Україні беззаконня. Часто чую такий вислів як «типове донбаське бидло». Але що я знаю про це «бидло»? Це люди, які працюють. Завжди. Їх життя — робота, завод. Так, вони суворі і не такі культурні, як в столиці… Зараз заборонили російські школи. А в Україні багато російськомовних, які ввібрали російську мову. Україна для них — рідна країна, але мова російська. Відчувається тиск на таких людей. Цькування. У мене дід воював, возив великокаліберні снаряди, я ріс зі знанням, що мій народ — переможець. А зараз тут пам’ятники зносять, вулиці називають прізвищами людей, які допомагали німцям, коли вони сюди прийшли. [На запитання “Як думаєш, що в Україні буде з тобою після цих слів?”] Якщо в цьому житті ти не маєш права висловитися, навіщо взагалі жити?», — сказав Бардаш.

У картці «Миротворця» Бардаш занесений з позначкою «антиукраїнська пропаганда» і «маніпулювання суспільно значущою інформацією».