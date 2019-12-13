SpaceX пощастить на МКС коноплі та кави

У березні 2020 року SpaceX доставить на МКС паростки конопель і зразки кави за замовленням агротехнічної компанії Front Range Biosciences.

Планується, що рослини пробудуть в інкубаторі МКС 30 днів. Після цього паростки повернуть на Землю, щоб вивчити, як на них вплинули космічні умови.

Як пояснив гендиректор компанії Front Range Джонатан Війт, дослідники хочуть перевірити гіпотезу про те, що рослини в космосі часто схильні до мутацій. У компанії хочуть також з’ясувати, чи приживуться ці мутації після повернення на Землю і чи є в них комерційний потенціал. Дослідники сподіваються, що можливі мутації зроблять рослини більш стійкими до зміни клімату.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», нещодавно китайці виростили на Місяці бавовна. З усіх життєвих форм, доставлених китайським посадковим модулем на Місяць, тільки насіння бавовни проявили життєву активність.

За матеріалами УНІАН

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