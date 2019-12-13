Завербований ФСБ севастополець намагався поновитися в ЗСУ

СБУ проводити системну роботу зі своєчасного виявлення та недопущення проникнення агентів російських спецслужб до вітчизняних військових формувань. Про це повідомляє пресцентр спецслужб

Часто до поля зору агресора потрапляють колишні українські військові, які мешкають в тимчасово окупованому Криму. Використовуючи широкий арсенал методів «переконання», ФСБ схиляє їх повернутися на військову службу в Україні для збору інформації та проведення пропагандистських спецоперацій та дискредитації українського війська.

Саме так кримський псевдопатріот опинився на Харківщині, де мав збирати відомості військового характеру щодо обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території регіону.

На початку 2019 року колишній військовослужбовець Збройних сил, який після подій 2014 року лишився на півострові, повернувся на материкову Україну для поновлення на військовій службі.

Старший офіцер підрозділу Повітряних сил після анексії півострова разом із сім’ї сім’єю проживав у Севастополі на території військового містечка, де його дружина, колишня військова ЗСУ, яка зрадила Присязі, проходити службу в лавах збройних сил агресора. Перебіжчик отримав громадянство Росії, ставши на військовий облік і працевлаштувався до приватного охоронного агентства, підконтрольного ФСБ РФ.

Виконати злочинне завдання він не встиг, бо відразу ж був виявлений військовою контррозвідкою. За результатами перевірки йому було відмовлено у наданні допуску до державної таємниці України, що виключало можливість перебування на військової служби.