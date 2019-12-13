Президента московського ЦСКА відсторонили від футболу

Президент московського ЦСКА Євген Гінер отримав жорстоке покарання за образу глави суддівського комітету Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Єгорова.

Глава армійського клубу звинуватив чиновника в корупції, за що був на три місяці усунений від футболу і оштрафований на мільйон рублів.

«Його слова перехлестнули норму відносин між суб’єктами футболу, адже Гінер і Єгоров – суб’єкти футболу. Заборонити Гінеру здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом, на три місяці та умовно на один рік. Також оштрафувати на один мільйон рублів. Він може оскаржити в апеляційному комітеті це рішення. Гінер був присутній на початку засідання, висловив свою точку зору з приводу його слів», – йдеться в заяві комітету з етики РФС.