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Президента московського ЦСКА відсторонили від футболу

13.12.2019

Президент московського ЦСКА Євген Гінер отримав жорстоке покарання за образу глави суддівського комітету Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Єгорова.

Глава армійського клубу звинуватив чиновника в корупції, за що був на три місяці усунений від футболу і оштрафований на мільйон рублів.

«Його слова перехлестнули норму відносин між суб’єктами футболу, адже Гінер і Єгоров – суб’єкти футболу. Заборонити Гінеру здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом, на три місяці та умовно на один рік. Також оштрафувати на один мільйон рублів. Він може оскаржити в апеляційному комітеті це рішення. Гінер був присутній на початку засідання, висловив свою точку зору з приводу його слів», – йдеться в заяві комітету з етики РФС.

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