ЦВК вирішила влаштувати довибори у Верховну Раду

У зв’язку з призначенням нардепа від Слуги народу Олексія Качура губернатором Харківської області Центрвиборчком призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори до 79 окрузі, по якому нардеп обирався до Верховної Ради, передає Кореспондент.

«Відповідно до Закону України» Про вибори народних депутатів України Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року», — повідомляє прес-служба ЦВК у п’ятницю, 13 грудня.

Відзначається, що в комісію надійшла постанова Верховної Ради про дострокове припинення повноважень нардепа Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області.

У ЦВК відзначили, що виборчий процес проміжних виборів народного депутата починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення Комісії.

Нагадаємо, 5 листопада ЦВК оголосила результат дострокових виборів в Раду по скандальному 198 округу в Черкаській області.