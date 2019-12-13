«Дуже боюся, щоб не потерпіли невинні люди»: Мати Шеремета прокоментувала затримання підозрюваних

Мати Павла Шеремета Людмила прокоментувала затриманих у вбивстві її сина та зазначила, що боїться, щоб не потерпіли невинні люди. Про це вона сказала в інтерв’ю білоруській редакції «Радіо Свобода».

На питання, чи вірить Людмила у ті, що затримали правильних людей, відповіла: «Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не потерпіли невинні люди.

Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити», — сказала жінка. Вона зазначила, що про брифінг, на якому назвали імена підозрюваних у причетності до вбивства, дізналася випадково. За словами Людмили, протягом двох років на неї не виходили та вона ні до кого не зверталась.

«У цій ситуації імпонує, що у президента Зеленський є воля цим займатися. З іншого боку, розслідування не доведено до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині. Тоді навіщо в такому «сірому» вигляді робити розголос? Тільки щоб показати сам процес?», — сказала Людмила Шеремет.

Вона додала, що з Офісу президента не ініціювали зустріч з нею, і сама вона такої зустрічі не проситиме, бо «дуже важко знову і знову все прокручувати, повертатися в минуле».