Тимошенко закликала людей на всеукраїнську акцію протесту 17 грудня

У вівторок, 17 грудня, о 9:00 під стінами Верховної Ради зберуться аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани, небайдужі українці, які виступають проти розпродажу землі.

Рішення про проведення акції протесту було прийнято на засіданні Національного штабу захисту рідної землі в п’ятницю, 13 грудня, в якому взяла участь Юлія Тимошенко і депутати партії «Батьківщина».

Про це повідомляє сьогодні прес-служба зазначеної партії.

Штаб вимагає від президента Зеленського зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють розпродаж сільськогосподарської землі, продовжити мораторій на її продаж, негайно провести всеукраїнський референдум щодо визначення волі народу, забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

«Минулий тиждень дала чітко зрозуміти, що ні на які компроміси з народом України президент Зеленський йти не буде, що ні до якого думку українців він не прислухатися.

Він поставив жорстку завдання до Нового року прийняти закон про продаж української землі.

Ми повинні зупинити цей антинародний сценарій», — підкреслила Юлія Тимошенко.

Штаб ухвалив звернення до українців із закликом об’єднатися для захисту своєї землі, адже за Конституцією право розпоряджатися нею належить виключно українському народові, а не тимчасовим людям при владі.

У зверненні зазначається, що Володимир Зеленський прийняв доленосне рішення особисто, нехтуючи волею людей і не чекаючи висновків Конституційного суду.

«Більше 70% українців виступають категорично проти продажу сільськогосподарської землі.

Занадто довго ми воювали за свою землю, занадто багато крові пролили за право бути її господарями.

Знаючи, що люди проти, президент все одно продає землю. Він діє не в інтересах народу, а в інтересах зовнішніх спекулянтів і місцевої земельної мафії», — йдеться у зверненні Штабу захисту землі до народу.

На думку підписантів, дії президента Зеленського прямо загрожують продовольчій безпеці та національному суверенітету, позбавляють українців власної землі, а країну — майбутнього. Потрібно відстояти право людей бути господарями на власній землі.

«У нас залишився єдиний шлях — об’єднатися і захистити свою землю.

І всі ми об’єднуємося: аграрії, профспілки, патріотичні політичні сили, волонтери, ветерани, небайдужі українці», — йдеться у зверненні Штабу.