Екс-голову банку Михайлівський викрили у висновку 870 мільйонів

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у зловживанні повноваженнями колишньому в. о. голови правління Банку Михайлівський, які призвели до збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 870 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Згідно слідству, глава банку безпідставно не взяв кредити і за один день перерахував понад 870 млн грн на рахунки восьми компаній, «розуміючи, що надані кредитні кошти не будуть повернуті».

Ці дії призвели до неплатоспроможності банку Михайлівський, відзначають в ГБР. У фінустанову ввели тимчасову адміністрацію, а ФГВФО почав відшкодовувати кошти вкладникам за рахунок держави.

Триває розслідування інших епізодів злочинних дій колишнього керівництва банку, які призвели до загальних збитків Фонду гарантування на 2,4 млрд грн.

Також слідчі перевіряють причетність власників та інших працівників банку до цих злочинів.

Раніше екс-члени правління банку Михайлівський були оголошені в розшук. Топ-менеджери банку підозрюють у розтраті та службовому підробленні.

Нагадаємо, в результаті афери в банку Михайлівський постраждали 14 тисяч вкладників на загальну суму близько 1,5 млрд гривень. Колишній голова правління банку Ігор Дорошенко був заарештований після спроби втечі.