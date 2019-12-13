З 1 січня “Арселорміттал Кривий Ріг” очолить новий гендиректор

Новим директором Арселорміттал Кривий Ріг стане італієць Мауро Лонгобардо.

Мауро Лонгобардо змінить на посаді Парамжита Калона з 1 січня 2020 року.

З 2018 року Лонгобардо посідав в компанії посаду генерального директора заводу з виробництва трубної продукції ArcelorMittal Tubular Products Jubail.

В кінці року Парамжит Калон покине всі керівні пости в Групі Арселорміттал.

«Для мене було честю бути вашим керівником у якості генерального директора Арселорміттал Кривий Ріг протягом більше п’яти років і гендиректора Арселорміттал СНД протягом майже чотирьох років», — зазначив Калон.

Генеральним директором Арселорміталл СНД стане віце-президент Арселорміттал Виджа Гойала.