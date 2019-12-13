Прокурори вимагають для підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Прокурори у справі вбивства журналіста Шеремета вимагають визначити запобіжний захід для підозрюваного у цій справі Юлії Кузьменко у вигляді арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ з залу суду.

Згідно з підозрою, яке озвучили прокурори, Кузьменко і Дугарь брали участь у розробці плану здійснення вбивства Шеремета, до чого їх залучив Антоненко.

За даними слідства, вони проводили розвідувальні заходи, збирали інформацію про Шеремета. Крім того,

розробили план з метою вбивства журналіста.

За даними слідства, Кузьменко дистанційно здійснила підрив автомобіля, в якому перебував Шеремет.

Прокурори зазначають, після вибуху Кузьменко переодяглася і пішла з місця злочину.

Прокурор просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.