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Прокурори вимагають для підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

13.12.2019

Прокурори у справі вбивства журналіста Шеремета вимагають визначити запобіжний захід для підозрюваного у цій справі Юлії Кузьменко у вигляді арешту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ з залу суду.

Згідно з підозрою, яке озвучили прокурори, Кузьменко і Дугарь брали участь у розробці плану здійснення вбивства Шеремета, до чого їх залучив Антоненко.

За даними слідства, вони проводили розвідувальні заходи, збирали інформацію про Шеремета. Крім того,
розробили план з метою вбивства журналіста.

За даними слідства, Кузьменко дистанційно здійснила підрив автомобіля, в якому перебував Шеремет.

Прокурори зазначають, після вибуху Кузьменко переодяглася і пішла з місця злочину.

Прокурор просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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