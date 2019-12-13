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Перемир’я закінчено? Важкі залпи в Донецьку, чути навіть там, де завжди було тихо

13.12.2019

Жителі тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька повідомляють про потужні залпи, які вже кілька годин чути в різних районах міста. Про це донеччани пишуть у соціальних мережах.

За їх даними, активізувалися бойові дії після 11:00.

«Донецьк 12.30 ДФ Хвилин п’ятнадцять вже з півдня сильні парні вибухи регулярно», — пишуть очевидці.

«Бахає десь. В нашому районі нечасто чую війну», — додав інший автор.

За даними користувачів, гримить південний напрямок. Тому особливо сильно залпи чує Ленінський район Донецька.

«Донецьк 12.35 д Боссе чути добре. Важко», — повідомляють користувачі.

Залпи настільки сильні, що їх чують навіть у центральній частині міста і в Калінінському районі.

«Донецьк 12.28 д Мед. інститут, шумно», — йдеться в обговореннях.

При цьому жителі міста сподіваються, що чують звуки навчань.

«Донецьк 12.27 д Мушкетово чути південна сторона. Ученьки?» — припускають донеччани.

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