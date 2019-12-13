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Суд залишив без змін запобіжний захід Вадиму Альперіну

13.12.2019

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила запобіжний захід одеському бізнесменові Вадиму Альперіну без змін. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення УНН з посиланням на завідувача сектором взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадима Клищенко.

“Залишили без змін”, – сказав Клищенко.

САП наполягав на обранні для Альперіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 288 млн грн.

Раніше Альперіна заарештували на два місяці і визначили заставу в 70 млн грн. Після внесення застави бізнесмен вийшов з СІЗО.

Після цього на Вадима Альперіна наділи електронний браслет. “Так, на Альперіна наділи електронний браслет”, – повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк.

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