Суд залишив без змін запобіжний захід Вадиму Альперіну

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила запобіжний захід одеському бізнесменові Вадиму Альперіну без змін. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення УНН з посиланням на завідувача сектором взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадима Клищенко.

“Залишили без змін”, – сказав Клищенко.

САП наполягав на обранні для Альперіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 288 млн грн.

Раніше Альперіна заарештували на два місяці і визначили заставу в 70 млн грн. Після внесення застави бізнесмен вийшов з СІЗО.

Після цього на Вадима Альперіна наділи електронний браслет. “Так, на Альперіна наділи електронний браслет”, – повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк.