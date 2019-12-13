Депутат Тарас Козак отримав дивіденди на 185 млн грн

Народний депутат Тарас Козак 6 грудня отримав дохід у вигляді дивідендів від кіпрської Turul Investments Limited у розмірі 185,4 млн гривень.

Козак був депутатом від «Опозиційного блоку», і був відомий тим, що є соратником депутата від ОПЗЖ і бізнесмена Віктора Медведчука.

Що стосується Turul investments limited, то дана фірма є співвласником компанії Havanor Management limited, якій належала частка в підприємстві-монополісті у сфері дистрибуції сигарет «ТедисУкраина». Через неї Козак був міноритарієм скандального тютюнового гіганта. Сьогодні основним держателем акцій вважається бізнесмен і партнер Порошенко — Борис Кауфман, який, за пособництва колишнього голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої виводив активи Платинум Банку.

За даними медіа, «Тедис Україна» на український ринок навів Віктор Медведчук.

У червні 2019 року Козак також став новим і одноосібним власником телеканалу ZIK (компаній «Міст ТБ» і «ТРК ” Нові комунікації»). Раніше він придбав телеканал «112 Україна» і «NewsOne». Фактичним власником цих каналів вважається Медведчук. Також через Тараса Козака, кум президента РФ Медведчук був партнером Порошенка в телеканалі «Прямий».

Цивільна дружина Козака — Наталя Лавренюк — має загальний нафтовий бізнес в Росії з подружжям Оксаною Марченко та Віктором Медведчуком. Лавренюк володіє 25% акцій компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійську, а дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко — контролює в цій компанії 61%.

ubinsky.pro