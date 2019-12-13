Кузьменко: Я не знаю, як закінчать моє життя, але вчора закінчили мою кар’єру

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтер і дитячий лікар Юлія Кузьменко заявила, що вчорашнім затриманням закінчили її кар’єру. Про це вона сказала під час судового засідання в п’ятницю.

«У мене 17 років безперервного стажу кардіохірургії. Попрошу зазначити, в заяве, яку мені вручили, там написано, що я особа без постійного місця роботи. Якщо 17 років в кардіохірургії це не постійне місце роботи, тоді я не знаю, хто в нашій країні працює. Вчорашній день, напевно, почався звичайно. Я була на роботі, у мене було три дитини в операційній. Найнеприємніше — це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент готувався брифінг. Я вже стала вбивцею. Коли мене зупинили в машині, я їхала забрати дитину зі школи, я не могла прочитати, що це таке. Моторошно, що це таке. Шеремет. Я в перший раз про Шеремета почула, коли це було, в день, по-моєму його вбивства, сиділа на роботі і прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді полізла читати, хто це, ніби як український журналіст. Як це так відбувалося. Ви знаєте, я не знаю, як закінчать моє життя, але вчора закінчили мою кар’єру. У мене тисячі прооперованих пацієнтів, за 17 років. Що повинні думати батьки дітей, яких я прооперувала? Їх хірург був убивця? Кому вони давали своїх дітей?», — сказала Кузьменко.

Також вона розкритикувала експертизи, за якими слідчі встановили її нібито причетність. Зокрема, жінка обурилася, що опис її і вбивці склали і зіставили з нечітким записами відеокамер.

Кузьменко відзначила, що «навіть в 19 столітті система антропометрії складалася з дуже багатьох показників».

Коментуючи іншу експертизу, яка порівняла ходу Кузьменко і вбивці на записах, підозрювана сказала, що хода може змінюватися, якщо чоловік несе вантаж.

На думку Кузьменко, вибухівка МОН-50, яку несла вбивця Шеремета, важить близько 5 кілограмів. Тому неправильно було порівнювати ходу вбивці з кадрами, де вона не несла важких сумок.

У той же час “Українська правда” звернула увагу на слова Кузьменко про те, що в день вбивства Шеремета вона була на роботі. Хоча в той день вона опублікувала у соцмережі фото, написав у коментарях, що знаходиться у відпустці.

На суді вона прокоментувала цю публікацію і додала, що фото зроблено після роботи.