Богдан не забрав свою зарплату за листопад і залишився без грошей

Глава Офісу президента України Андрій Богдан залишився в листопаді без зарплати. Про це повідомили Українські новини.

Чиновнику було нараховано понад 46 тисяч гривень за листопад. Податки і збори склали майже 9 тисяч гривень.

Але він свої гроші так і не отримав.

«Керівника Офісу президента України Богдану А. І. у листопаді 2019 року нараховано заробітну плату в сумі 46 022 гривні… Після утримання обов’язкових податків і зборів в сумі 8 974 гривні заробітна плата депонирована», — сказано в повідомленні.