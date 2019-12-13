Справа Шеремета: Підозрюваний Антоненко заявив, що не знайомий з подружжям Грищенко

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовий Андрій Антоненко не знайомий з Інною і Владиславом Грищенком, яких підозрюють у цьому злочині. Про це Антоненко заявив під час обрання запобіжного заходу.

«Пуму» (Інна Грищенко — ред.) я знаю виключно по інтернету. Бачилися один раз у військовому госпіталі, коли я там грав концерт. Її чоловіка не знаю зовсім», – заявив він.

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета військовий і музикант Андрій Антоненко про знайомство з іншими фігурантами справи — зокрема, з подружжям Грищенків, які відомі як військові «Буча» та «Пума» pic.twitter.com/1hewLpIzU2

— hromadske (@HromadskeUA) December 13, 2019