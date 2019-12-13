Антоненко під час обшуків просив винести товариша з його будинку схожий на гранату предмет, — ЗМІ

Вчора в ході підготовки до обшуку головного підозрюваного у вбивстві Павла Шермета — Андрія Антоненко — за адресою його проживання в центрі Києва, оперативниками було встановлено, що в ході очікування початку процедури він по телефону зв’язався з товаришем, які проживають з ним в одній квартирі і попросив його «терміново винести з квартири зелену річ», що лежала в його шафі.

Про це повідомляють джерела LB, близькі до слідства у справі Павла Шеремета.

Предмет, про який йшла мова, був захований в офісі, розташованому на першому поверсі того ж завдання. Людини, який здійснював приховання предмета, слідство встановило, він допитаний і дав свідчення.

Оперативним шляхом було встановлено: предмет, про який йде мова, візуально проходження на бойову гранату МОН 50, проте знаходиться в напіврозібраному стані (що передбачає можливість використання в будь-який час, з «начинением» тим чи іншим змістом).

В даний час слідство проводить зняття слідів ДНК з предмета, молекулярні, а також інші технічні аналізи, з відбитками пальців включно.

За словами джерела, невідкладні нічні обшуки у ряди волонтерів були зумовлені саме цим епізодом.