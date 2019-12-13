Засуджений за організацію “референдуму” пенсіонер Баканов займається патріотичним вихованням

Військовий пенсіонер Сергій Баканов, якого суд визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, ставши одним із суддів у військово-спортивній грі “Майбутній воїн”. Змагання провели до Дня Збройних сил України серед старшокласників шкіл в Сіверській ВІДГ, передає “Вільне радіо”.

Фото із заходу з’явились на сайті Сіверської міської ради.

Зазначається, що організували гру, аби виховувати молодь патріотичною та підготувати її до захисту Батьківщини. На світлинах видно, як Сергій Баканов у формі козака віддає честь, звертаючись з промовою до вишикуваних старшокласників, та спілкується з ними біля суддівського столу. Про Сергія Баканова відомо, що в явились в місті у 2014 року він погодився стати головою однієї з “дільничних комісій” під час так званого “референдуму” у Сіверську. Тоді він теж був депутатом Сіверської міськради.

На початку лютого 2019 року Артемівський міськрайонний суд визнав Баканова винним за ч. 2 статті 110 Кримінального Кодексу україни та призначив покарання: 5 років в язниці, але з випробувальним терміном – 1 рік. Тобто, чоловік не сяде за ґрати, якщо не порушуватиме закон. Суд визнав, що Баканов щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Депутат має періодично з’єднання являтися до Центру пробації та повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Зазначимо, що у спортивних змаганнях до Дня ЗСУ взяли участь військовослужбовці та міський голова Сіверська Василь Масюженко. Він так прокоментував доля Баканова у патріотичному заході:

“Він підтримує Збройні сили України. Він на тій годину визнав свою провину, ні слова брехні не сказавши. Кожний засуджений має право на працю, має право на ті, що ми не можемо його “А, ти осуджений – ми тебе не пустимо в, як кажуть, громадських завєдєніє. Він пропагандує все про українську армію і про український народ. Він нічого протиправного не вимовляв, а навпаки підносив: “Україна, українські війська і так далі найкращі”, — розповів Масюженко. Міський голова вважає депутат виправився і йому варто дати шанс рухатись далі.

“Ми повинні йти на примирення, а не до того, що “ти не підеш, тому що ти колись помилився”. На помилку кожний має право, але він вчасно її виправив і вчасно хоче працювати на державу Україна, і він це робить безкоштовно. Скрізь були викладачі, були директорію шкіл, були інші всі організатори. Всі це бачили, всі це чули. Якщо б він десь сказавши не ті, що потрібно, було б задокументовано. Він би відповідав за те, що робив неправомірно”, — каже Василь Масюженко. Сам Баканов у коментарі журналістам сказав, що свою вину визнав, розкаявся, та розповів ті, як долучався до організації референдуму.

“Я, коли прийшов після служби в армії, почав працювати в ліцеї, виборча комісія мене призначила головою комісії. Це було в далекому-далекому, щоб не збрехати, 1998 році. І ці всі виборчі кампанії я був головою комісії. І 9 травня 2014 року мене запросили взяти участь у “референдумі”. Як мені роз’ясненнями яснили: нікому проводити, а у вас багатий досвід. Тому що нікому проводити. Від я і погодився, як технічний спеціаліст. Погодьтесь, що 10-го я прийшов, а 11-го провів “референдум”. Я його готував? Ні. У 1994 році теж був аналогічний референдум. Там теж були питання про російську мову, про федералізацію.

Цей референдум проводився в Донецькій, Луганській області разом з виборами. Якщо б ті, за що голосували в 1994 році, було втілено в життя, – не було б “референдуму” 2014 року”, – безапеляційно заявляє пенсіонер. Видання зазначає, що це не єдиний випадок участі Баканова у військово-патріотичних заходах для молоді Сіверська. У середині жовтня 2019 року в тому ж спортивному комплексі він був суддею в естафеті-змаганні до Дня захисника України і Дня Українського козацтва.