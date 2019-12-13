Рятувальники намагалися знищити документи про перевірки в згорілому одеському коледжі — СБУ

Деякі співробітники ГУ ДСНС Одеської області намагалися знищити документи, які свідчать про перевірки і видачі дозволів на експлуатацію приміщень згорілого коледжу готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться на Facebook сторінці СБУ 13 грудня.

«За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати і знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу, — йдеться в повідомленні.

Для документування дій посадових осіб проводяться слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління Головного управління ДСНС України в Одеській області. Зараз вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадових осіб ДСНС», — наголошується в опублікованому повідомленні.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

Фото: fromua.news