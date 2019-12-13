Хірург Охматдиту і подруга «Пуми». Хто така Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета

Поліція оприлюднила імена п’яти підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Серед них Юлія Кузьменко — дитячий хірург в Охматдиті і волонтер, відома на прізвисько «Лисиця».

За даними слідства, саме вона могла замінувати машину, в якій 20 липня 2016 року вибухнув Павло Шеремет. «Країна» вже аналізувала підозра, висунута їй поліцією.

Вбивство журналіста Павла Шеремета сталося 20 липня 2016 року. У центрі Києва вибухнула закладена під дно автомобіля вибухівка. Він загинув незабаром після вибуху.

«Країна» зібрала, що відомо про цю фігурантці справи.

Що приписують Кузьменко

На брифінгу у поліції заявили, що Кузьменко в парі з Андрієм Антоненко заклала вибухівку під дно автомобіля Шеремета.

У поліції кажуть, що те, що саме Кузьменко закладав бомбу, стало ясно з її ході. Камери спостереження зафіксували пару, чоловіка і жінку, біля машини Шеремета в ніч перед вибухом. Жінка підійшла до машини і, мабуть, прикріпила вибухівку. Для аналізу відео з камер спостереження, в тому числі, залучали експертів з Великобританії і ФБР.

На фото Юлія Кузьменко

Також, слідство зазначає, що на момент скоєння злочину телефон у Кузьменка був відключений, що було нехарактерно для неї. І наводить записи телефонних розмов, на яких Кузьменко обговорює обстріл Києва з Градів і вбивство волонтера Марусі Звіробій як сакральної жертви.

Основна версія слідства, що Павла Шеремета вбили, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Про замовників поки не говорять і судячи з пред’явленим повідомленням про підозру, поки все виглядає так, що поліція вважає, що група підозрюваних за своєю ініціативою запланувала і вчинила вбивство.

Що відомо про волонтера «Лисиці»

Юлії Кузьменко 40 років. Вона родом з Горлівки Донецької області.

Її громадська іпостась — медик і волонтер в організації Євромайдан — SOS. Працює в Охматдиті. У 2016 році отримала нагороду президента за гуманітарний участь в АТО і волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.

У себе в Facebook вона вказала, що з 1996 року по 2002 рік навчалася в Медичному університеті імені Богомольця. У 2002 -2006 роках працювала в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. З 2003 року — в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Моз України («Охматдит»).

Відомо, що співмешканець Юлії Кузьменко — атошник Петро Киян на прізвисько «Електрик». У нього є спільні фото з Кузьменко в Facebook. У поліції вважають, що він брав участь у підриві ЛЕП в Херсонській області.

Цей вибух став одним з ланок, з якого вийшли на підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Конкретно — Киян був пов’язаний з підривником «Бучею», чий почерк був видний на вибуховий пристрій, яким вбили Шеремета.

На брифінгу поліція називала його «громадянин К.».

На фото Кузьменко і Киян

У соцмережах у Кузьменка є спільні фото з Інною Грищенко або «Пумою», яка, за даними МВС, фігурує у справі.

Є у неї фото і з Марусею Звіробій.

У день вбивства Шеремета Кузьменко постила позитивні фотографії — селфи, тварин і дітей.

У МВС заявили, що за останні чотири роки, займаючись волонтерством і підтримкою добровольців, Кузьменко купила будинок і елітний автомобіль.