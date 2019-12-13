Підозрюваний у справі Шеремета музикант Антоненко заявив, що напередодні вбивства парився в бані під Києвом

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета оберуть запобіжний захід.

Один з підозрюваних — колишній АТОшник і музикант Андрій Антоненко на суді заперечує свою провину і заявив, що напередодні вбивства 20 липня 2016 року був у бані під Києвом.

Підозрюваний Антоненко на засіданні суду заявив, що напередодні вбивства журналіста Павла Шеремета був у бані під Києвом і не знав убитого журналіста.

«Я не знав його. Тільки вчора дізнався», — сказав Антоненко.

За його словами, він чув про Шеремета, але не знав, хто це.

«Був у бані у Ворзелі, а потім шукав приміщення для концерту», — повідомив Антоненко.

Він підкреслив, що чоловік на відео, якого слідство назвало підозрюваним у вбивстві журналіста Шеремета, не він.

«Звичайно, що це не я», — заявив Антоненко.