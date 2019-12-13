Зеленський вніс в Раду зміни до Конституції щодо децентралізації

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Конституції країни, про децентралізацію влади.

Відповідний законопроект № 2598 зареєстрований у п’ятницю, свідчать дані на сайті українського парламенту.

Станом на вечір п’ятниці текст законопроекту на сайті відсутній.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський наказав до 1 грудня підготувати зміни до Конституції щодо децентралізації.

«Постановляю Комісію з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року внести на розгляд президентові України пропозиції щодо змін до Конституції України в частині децентралізації влади», йдеться в указі.