У «Нафтогазі» назвали ціну на газ, яку українці можуть зафіксувати до травня

«Нафтогаз України» запропонував українцям зафіксувати ціну на газ на перші чотири місяці 2020 року разом з оголошенням про те, якою буде ціна для населення в січні.

За заявою газопредоставляющей компанії, ціна на 12% нижче, ніж у минулому опалювальному сезоні, йдеться в повідомленні компанії на офіційному сайті.

У тексті говориться, що є загроза стрімкого зростання цін на природний газ, якщо Росія припинить його транзит по території України. Тому НАК «Нафтогаз України» запропонував скористатися поширеним ринковим інструментом — застрахувати споживачів від ризику сильного подорожчання газу і зафіксувати квартальну ціну для населення на перші 4 місяці 2020 року.

Відзначається, що гарантована квартальна ціна складе 6,765 гривні (з ПДВ, без врахування вартості транспортування і розподілу газу) і діяти з 1 січня до 1 травня 2020 року. Це на 12% нижче, ніж у минулому опалювальному сезоні.

У компанії підкреслюють, що якщо хтось не захоче купувати газ за квартальної ціною, то його споживання можна оплачувати щомісячної ціною. Вона буде змінюватися кожен місяць і буде формуватися на рівні з цінами для промисловості.

На січень щомісячна ціна газу буде дорівнювати квартальної ціною — 6,765 гривні (з ПДВ, без врахування вартості транспортування і розподілу газу).

«Про своє бажання платити за щомісячною ціною вам необхідно повідомити нам до 24 грудня 2019 року», — відзначили в компанії, пояснивши, що це можна зробити через особистий кабінет на сайті компанії або відвідавши найближчий Центр обслуговування клієнтів з паспортом