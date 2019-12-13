Маруся Звіробій хоче зустрітися з Зеленським один на один до того як «всіх втоплять в крові»

Ветеран АТО Олена Самбул, відома під позивним Маруся Звіробій, на яку завели справу за відео з погрозами Зеленському, заявила, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наодинці, оскільки це «питання національної безпеки».

«Я хочу зустрітися з Зеленським. Один на один! Можна з прослуховуванням та відеоспостереженням. Але тет-а-тет. Без сторонньої «гопоти»!», — написала вона у своєму Telegram-каналі у п’ятницю.

За її словами, у президента «повинен бути хоч один шанс почути голос «войовничого меншини».

«Це питання національної безпеки! Щоб він потім, коли його оточення втопить всіх у крові, не говорив, що чогось не знав», — сказано в повідомленні.